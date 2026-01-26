Поиск

Число ипотечных сделок с новостройками Москвы упало на 22% за год

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Число ипотечных сделок с новостройками на рынке первичной недвижимости Москвы упало на 22% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, сообщили в столичном Росреестре.

"Результат 2025 года, несмотря на численное снижение регистраций, сопоставим с динамикой в 2024 году: сокращение объема первичных договоров с кредитами на 22% за год (на 26% в 2024 году) и снижение их доли на 7% (на 6% в 2024 году)", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.

Всего в январе - декабре 2025 года управлением зарегистрировано 55 809 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. В годовом выражении число ипотечных сделок на первичном рынке снизилось на 22,3% к 2024 году (71 796 ДДУ), и на 42,3% к 2023 году (97 480 ДДУ).

Доля от общего числа оформленных сделок на первичном рынке недвижимости столицы (122 930 ДДУ) составила 45,4%.

В управлении также обратили внимание, что декабрь 2025 года стал очень активным месяцем. В этот период был зарегистрирован 7 891 договор долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, при этом годовая динамика составила +43,4% (5 502 ДДУ в декабре 2024 года). Об этом сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Доля от общего числа оформленных первичных договоров к прошлому году увеличилась на 14,8% (35,7% в декабре 2024 года), а к последнему месяцу 2023 года, когда было оформлено 11 626 ДДУ с кредитами (61,7%), снизилась на 11,2%.

"В течение прошлого года статистика ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости наглядно демонстрировала реакцию рынка на макроэкономические факторы. В первом полугодии при ставке 20% количество договоров уступало аналогичному показателю 2024 года, однако в третьем квартале в ответ на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ началась коррекция и показатели практически сравнялись. Четвертый квартал и ставка на уровне 16% убедили покупателей реализовывать спрос на новостройки и, как следствие - число оформленных ДДУ увеличилось на треть", - прокомментировал динамику Майданов.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных договоров жилищной ипотеки в Москве по итогам 2025 года сократилось на 2,2%.

