Поиск

Пробки в Москве достигли 7 баллов на фоне снегопада

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает о затрудненном движении на МКАД в связи с буксованием фур из-за снегопада, настоятельно просит водителей пересесть на метро; пробки на дорогах Москвы утром достигли 7 баллов.

"Снегопад в городе будет идти до конца дня. Прямо сейчас движение затруднено из-за буксующих фур на МКАД в районе Дмитровского шоссе; в районе Волоколамского шоссе; в районе шоссе Энтузиастов", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду утром.

В часы вечернего разъезда с 16:00 до 20:00 дептранс "настоятельно просит пользоваться метро". "Каждый личный автомобиль, оставленный сегодня дома, - это реальная помощь в расчистке дорог и гарантия того, что вы доберетесь домой вовремя", - заявили в ведомстве.

Помимо этого, в департаменте советуют водителям фур всегда брать с собой цепи противоскольжения, проверять маршрут заранее, а также избегать участков с крутыми подъемами.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 09:10, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов.

МКАД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после ограничений

Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

 Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

 Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Резкое похолодание начнется в Москве с четверга

Сильный снегопад продлится в Москве два дня

 Сильный снегопад продлится в Москве два дня

Из-за снегопада в Москве возможно изменение расписания полетов

Сильный снегопад продлится в Москве два дня

 Сильный снегопад продлится в Москве два дня

Температура в Москве к среде повысится до нуля

 Температура в Москве к среде повысится до нуля

Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

 Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8259 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });