Пробки в Москве достигли 7 баллов на фоне снегопада

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает о затрудненном движении на МКАД в связи с буксованием фур из-за снегопада, настоятельно просит водителей пересесть на метро; пробки на дорогах Москвы утром достигли 7 баллов.

"Снегопад в городе будет идти до конца дня. Прямо сейчас движение затруднено из-за буксующих фур на МКАД в районе Дмитровского шоссе; в районе Волоколамского шоссе; в районе шоссе Энтузиастов", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду утром.

В часы вечернего разъезда с 16:00 до 20:00 дептранс "настоятельно просит пользоваться метро". "Каждый личный автомобиль, оставленный сегодня дома, - это реальная помощь в расчистке дорог и гарантия того, что вы доберетесь домой вовремя", - заявили в ведомстве.

Помимо этого, в департаменте советуют водителям фур всегда брать с собой цепи противоскольжения, проверять маршрут заранее, а также избегать участков с крутыми подъемами.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 09:10, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов.