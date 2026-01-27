Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

Повышенные цены наблюдаются в отдельных локациях Москвы, где на линии меньше автомобилей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что в настоящий момент в основных точках притяжения Москвы повышение цен на такси не наблюдается; увеличенная стоимость за поездку отмечается в отдельных локациях города, где на линии мало машин.

"Мы обратились к службам заказа такси с просьбой осуществлять постоянный мониторинг стоимости на поездки в такси и принимать меры, направленные на недопущение необоснованного повышения цен", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Как сообщили в дептрансе, в сервисе такси наблюдаются повышенные коэффициенты в отдельных локациях Москвы, где на линии меньше автомобилей, чем необходимо для выполнения заказов. В основных точках притяжения повышения цен не отмечается.

"По состоянию на 10:00 на линию вышло столько же практически столько же автомобилей такси, сколько в это же время неделю назад при нормальных погодных условиях", - отмечается в сообщении.