С полуночи из-за снегопада отменен вылет 17 рейсов из Москвы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Аномальный снегопад в Москве привел к отмене 17 рейсов на вылет с начала суток, по данным на 12:00 еще восемь задержаны более чем на два часа, сообщил федеральный Минтранс.

На запасные аэродромы "Внуково" и "Домодедово" ушли пять самолетов, которые направлялись в "Шереметьево". С 09:00 до 11:00 "Шереметьево" не принимал рейсы из-за уборки аэродрома.

Сейчас все аэропорты столичного региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" - принимают и отправляют рейсы, их аэродромные службы усилены, отметили в Минтрансе. С выдачей багажа сложностей нет, "ситуация в терминалах спокойная".

По состоянию на 12:00 аэропорты обслужили на прием и отправку 405 рейсов.