Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

В Москве и Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве и Московской области продлено до 6 февраля, температура в ближайшие дни в ночные часы будет опускаться в отдельных районах до минус 26 - минус 30 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Продлевается предупреждение об аномально холодной погоде ещё на 4, 5 и 6 февраля, ещё на три дня. То есть в итоге у нас восемь дней может получиться такой погоды, когда температура очень сильно ниже нормы, на 9-12 градусов. Но именно критерия сильных морозов у нас не будет, он не будет превышен. Для Москвы критерий сильного мороза - это минус 30 градусов, по Московской области - минус 35. До таких экстремальных значений не должно дойти", - сказала Макарова.

Она отметила, что на этой неделе морозы в Москве будут "приблизительно такими же, как и в прошедшие выходные", однако в четверг в отдельных районах температура будет понижаться до минус 30 градусов.

Согласно предупреждению Гидрометцентра, только к выходным морозы в московском регионе начнут ослабевать, что связано с поступлением более теплых и влажных атлантических воздушных масс. Но они принесут в Москву и Подмосковье снег.

Согласно прогнозу, 3 февраля ночью будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в Москве минус 20 - минус 22, в центре города минус 18 - минус 20, по области до минус 27. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, в Москве минус 13 - минус 15, по области от минус 13 до минус 18.

В среду, 4 февраля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 18 - минус 20, по области до минус 26. Днем в Москве минус 11 - минус 13, по области до минус 16.

5 февраля также будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 22 - минус 24, по области до минус 27, местами до минус 30. Ожидается, что днем в четверг в Москве минус 13 - минус 15, по области до минус 17.

В пятницу, 6 февраля, облачно с прояснениями, временами снег, ночью минус 18 - минус 23, днем минус 8 - минус 13.

В субботу, 7 февраля, по прогнозам, облачно, снег, ночью минус 10 - минус 15, а днём минус 6 - минус 11.

В связи с низкой температурой в Москве и Подмосковье до 00:00 7 февраля будет действовать "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности, сообщила синоптик.