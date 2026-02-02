Поиск

Отопление в Москве отрегулируют под аномально холодную погоду на неделе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что температура теплоносителей будет регулироваться под погоду, которая со вторника по пятницу обещает быть аномально холодной.

"По прогнозам синоптиков, с 3 февраля и по 6 февраля в столице сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12°С ниже климатической нормы", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды.

Москва
