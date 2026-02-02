Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

Поиск

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Досмотр мобильных телефонов пассажиров в московском метро может применяться в дополнение к уже существующим мерам безопасности в случае необходимости, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок - приоритет московского метрополитена.

"В рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом министерства транспорта Российской Федерации, на объектах транспортного комплекса Москвы все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов", - напомнили в метрополитене.

Согласно приказу Минтранса РФ от 4 февраля 2025 года № 34, досмотр аудио- и видеотехники, мобильных телефонов и персональных компьютеров проводится посредством включения и проверки их работоспособности.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве, по аналогии с Санкт-Петербургом, начали проверять телефоны на входе в метро

