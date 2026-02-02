Что произошло за день: понедельник, 2 февраля

Следующий раунд переговоров в Абу-Даби, второй пациент с оспой обезьян, арест основателя BitRiver, проверка телефонов в московском метро, мощные вспышки на Солнце

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новый раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля.

- Контакты между президентами России и Украины возможны только в Москве, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Второй пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу, у него нет клинических проявлений заболевания.

- Арестован организатор частной сауны в Прокопьевске (Кемеровская область), где при пожаре погибли подростки. В сауне были выявлены нарушения пожарной безопасности.

- Основатель майнинговой компании BitRiver Игорь Рунц отправлен под домашний арест, его обвиняют в налоговом преступлении.

- В московском метро может применяться досмотр мобильных телефонов пассажиров, сообщил столичный метрополитен. Согласно приказу Минтранса РФ от 4 февраля 2025 года № 34, досмотр устройств проводится посредством включения и проверки их работоспособности.

- Специалисты зафиксировали за сутки две мощных вспышки на Солнце.

- Сурок Фил предсказал американцам продолжение зимы: выйдя из норки, он заметил свою тень.

- Аномальные морозы в Москве и Подмосковье продлятся до 6 февраля, действует "оранжевый" уровень погодной опасности.

- ФИФА должна рассмотреть вопрос возвращения российских сборных и клубов, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.