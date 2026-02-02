Поиск

Что произошло за день: понедельник, 2 февраля

Следующий раунд переговоров в Абу-Даби, второй пациент с оспой обезьян, арест основателя BitRiver, проверка телефонов в московском метро, мощные вспышки на Солнце

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новый раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля.

- Контакты между президентами России и Украины возможны только в Москве, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Второй пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу, у него нет клинических проявлений заболевания.

- Арестован организатор частной сауны в Прокопьевске (Кемеровская область), где при пожаре погибли подростки. В сауне были выявлены нарушения пожарной безопасности.

- Основатель майнинговой компании BitRiver Игорь Рунц отправлен под домашний арест, его обвиняют в налоговом преступлении.

- В московском метро может применяться досмотр мобильных телефонов пассажиров, сообщил столичный метрополитен. Согласно приказу Минтранса РФ от 4 февраля 2025 года № 34, досмотр устройств проводится посредством включения и проверки их работоспособности.

- Специалисты зафиксировали за сутки две мощных вспышки на Солнце.

- Сурок Фил предсказал американцам продолжение зимы: выйдя из норки, он заметил свою тень.

- Аномальные морозы в Москве и Подмосковье продлятся до 6 февраля, действует "оранжевый" уровень погодной опасности.

- ФИФА должна рассмотреть вопрос возвращения российских сборных и клубов, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД сообщил о почти беспрерывном диалоге между РФ и США на различных уровнях

Что произошло за день: понедельник, 2 февраля

Депутаты предложили отменить ценовой барьер для продажи конфискованных за коррупцию квартир

Минюст потребовал признать экстремистским объединением "Российскую ЛГБТ-сеть"

Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

 Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

В Казани из-за снегопада отменили плату за парковку

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

 В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

В январе Госдума рассмотрела 157 проектов законов, 22 из них стали законами

Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

 Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8299 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });