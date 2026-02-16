Снежный покров в Москве может вырасти на 14 см за понедельник

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Снег с метелью будут идти в Москве в течение всего дня в понедельник, за сутки выпадет около 10 мм осадков, прирост снежного покрова составит до 14 см. Об этом сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы сейчас находимся в северной части южного циклона, который перемещается на северо-восток, он идет от Черноземья к Волго-Вятскому району. И мы уже наблюдаем снегопады - юго-восточная половина Московской области и Москвы находится под влиянием этого циклона", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в Москве прогнозируются умеренные осадки, местами сильные. Также в понедельник прогнозируется ветер 6 -11 м/с с порывами до 17 м/с, что приведет к метели. На дороге прогнозируется гололедица, местами снежные заносы. "Сегодня ожидается количество осадков 6-10 мм. И прирост снега 10 - 14 см. В северных округах поменьше осадков – до 7 мм, а максимальное – на юго-востоке", - уточнила Макарова.

Температура воздуха в Москве в течение дня будет в диапазоне минус 10 - минус 12, по области от минус 9 до минус 14.

Во вторник ночью прогнозируется небольшой снег, местами умеренный, однако днем будет облачно с прояснениями и без осадков, по области, на востоке, местами небольшой снег.

Температура во вторник ночью будет минус 14 - минус 16, по области от минус 14 до минус 19, а днем – минус 7 - минус 9 в Москве, по области от минус 6 до минус 11. Ночью и днем прогнозируется северный ветер 6-11 м/с.