Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снег и метель прогнозируются в Москве и Московской области днем в понедельник, объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно данным метеорологов, в период с 9:00 до 21:00 16 февраля в Москве и Подмосковье ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель, усиление ветра с порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

В свою очередь столичный департамент транспорта советует водителям в понедельник утром пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и возможной гололедицы.

"Завтра, 16 февраля, в городе ожидается снегопад, и после перепада температур возможно образование гололедицы. Рекомендуем завтра утром воспользоваться городским транспортом, чтобы точно успеть на работу вовремя. Метро - это быстро и безопасно, на расписание движения поездов не влияет погода", - говорится в его сообщении в мессенджере Max в воскресенье.

Дептранс также просит водителей при движении снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля в два раза и избегать резких движений.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала "Интерфаксу", что резкое похолодание после оттепели наступит в Москве в воскресенье, в начале следующей недели холодная погода сохранится.