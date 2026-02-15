Поиск

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снег и метель прогнозируются в Москве и Московской области днем в понедельник, объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно данным метеорологов, в период с 9:00 до 21:00 16 февраля в Москве и Подмосковье ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель, усиление ветра с порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

В свою очередь столичный департамент транспорта советует водителям в понедельник утром пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и возможной гололедицы.

"Завтра, 16 февраля, в городе ожидается снегопад, и после перепада температур возможно образование гололедицы. Рекомендуем завтра утром воспользоваться городским транспортом, чтобы точно успеть на работу вовремя. Метро - это быстро и безопасно, на расписание движения поездов не влияет погода", - говорится в его сообщении в мессенджере Max в воскресенье.

Дептранс также просит водителей при движении снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля в два раза и избегать резких движений.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала "Интерфаксу", что резкое похолодание после оттепели наступит в Москве в воскресенье, в начале следующей недели холодная погода сохранится.

Москва Подмосковье Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник

 Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник

До трех увеличилось количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Похолодание ожидается в Москве в воскресенье

 Похолодание ожидается в Москве в воскресенье

Первая с начала года оттепель наступила в Москве

Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

 Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

Росавиация не исключила отмены рейсов в Москве из-за снегопада

В Москве открылся визовый центр Японии

 В Москве открылся визовый центр Японии

Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

 Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

 В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

"Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

 "Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 68 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });