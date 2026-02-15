Поиск

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные с 13:00 до 18:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Среди уничтоженных дронов - 15, летевших в сторону Москвы, говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, помимо Московского региона, украинские беспилотники нейтрализованы над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областями.


