В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы отправляют и принимают рейсы в плановом режиме, но есть задержки из-за необходимости дополнительной обработки судов против обледенения из-за снегопада, сообщает в понедельник Росавиация.

"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают планово отправлять и принимать рейсы в условиях непогоды. По данным на 12:00 по московскому времени, за первую половину суток 16 февраля, все четыре воздушные гавани обслужили 534 рейса: 283 - на вылет, 251 - на прилет. Отмен рейсов из-за метеоусловий и уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, из-за необходимости дополнительной обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями есть кратковременные задержки.

"На срок более двух часов задержано пять рейсов", - отмечают в ведомстве.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре, в Москве, особенно в юго-восточных районах, в понедельник в течение всего дня ожидается снегопад с метелью. За сутки выпадет около 10 мм осадков, прирост снежного покрова составит до 14 см. Также прогнозируется ветер 6 -11 м/с с порывами до 17 м/с, на дорогах - гололедица и снежные заносы.

В столичном дептрансе автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на своих машинах.

Росавиация
