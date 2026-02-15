До трех увеличилось количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - До трех выросло количество сбитых беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Мах.

Ранее столичный градоначальник сообщил о двух сбитых дронах.

В воскресенье в Росавиации сообщали, что аэропорт Внуково из-за временных ограничений принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.