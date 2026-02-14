Поиск

Похолодание ожидается в Москве в воскресенье

В понедельник прогнозируются метель и снежные заносы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Резкое похолодание после оттепели наступит в Москве в воскресенье, уже к утру температура будет около минус 8 - минус 10, в начале следующей недели холодная погода сохранится, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Похолодание придёт к нам в воскресенье. Понижение температуры начнется уже поздно вечером в субботу. После плюс 2 - плюс 4 градусов в субботу днем, утром в воскресенье в Москве будет минус 8 - минус 10 градусов, по области - минус 8 - минус 13", - сказала Макарова.

Воздушные массы 15 февраля начнут поступать с северо-запада, ветер усилится до 6-11 м/с и будет идти снег. "Днём в воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Москве минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10. Сохранится ветер и будет сильная гололедица", - уточнила метеоролог.

В понедельник к центру европейской части России приблизится еще один циклон с юго-запада, Москва окажется в его холодной части. Он приведет к сохранению отрицательных температур и снегу. Ночью в понедельник прогнозируется небольшой снег, температура в Москве минус 13 - минус 15, по области от минус 13 до минус 18. Днем снег усилится, местами прогнозируется сильный снег и метель, а ветер будет с порывами до 8-13 м/с. Температура днем не поднимется выше минус 8 - минус 10 градусов. Усиление ветра и снега приведет к образованию снежных заносов.

Во вторник циклон покинет Москву, будет переменная облачность, атмосферное давление повысится, а температура вновь немного понизится.

"Во вторник ночью будет минус 13 - минус 18, днем - от минус 7 до минус 12 градусов, северный ветер, но послабее - до 2-7 м/с. В среду ночью будет прохладнее - минус 15 - минус 20, а днём минус 7 - минус 12 градусов. И местами пройдёт небольшой снег и во вторник, и в среду. Но и солнышко будет", - сказала Макарова.

Гидрометцентр Москва похолодание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первая с начала года оттепель наступила в Москве

Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

 Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

Росавиация не исключила отмены рейсов в Москве из-за снегопада

В Москве открылся визовый центр Японии

 В Москве открылся визовый центр Японии

Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

 Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

 В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

"Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

 "Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

Вторая полоса в "Домодедово" проложена с нарушениями, вероятна ее реконструкция

В Москве в пятницу возможен дождь

 В Москве в пятницу возможен дождь

Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8399 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });