Похолодание ожидается в Москве в воскресенье

В понедельник прогнозируются метель и снежные заносы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Резкое похолодание после оттепели наступит в Москве в воскресенье, уже к утру температура будет около минус 8 - минус 10, в начале следующей недели холодная погода сохранится, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Похолодание придёт к нам в воскресенье. Понижение температуры начнется уже поздно вечером в субботу. После плюс 2 - плюс 4 градусов в субботу днем, утром в воскресенье в Москве будет минус 8 - минус 10 градусов, по области - минус 8 - минус 13", - сказала Макарова.

Воздушные массы 15 февраля начнут поступать с северо-запада, ветер усилится до 6-11 м/с и будет идти снег. "Днём в воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Москве минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10. Сохранится ветер и будет сильная гололедица", - уточнила метеоролог.

В понедельник к центру европейской части России приблизится еще один циклон с юго-запада, Москва окажется в его холодной части. Он приведет к сохранению отрицательных температур и снегу. Ночью в понедельник прогнозируется небольшой снег, температура в Москве минус 13 - минус 15, по области от минус 13 до минус 18. Днем снег усилится, местами прогнозируется сильный снег и метель, а ветер будет с порывами до 8-13 м/с. Температура днем не поднимется выше минус 8 - минус 10 градусов. Усиление ветра и снега приведет к образованию снежных заносов.

Во вторник циклон покинет Москву, будет переменная облачность, атмосферное давление повысится, а температура вновь немного понизится.

"Во вторник ночью будет минус 13 - минус 18, днем - от минус 7 до минус 12 градусов, северный ветер, но послабее - до 2-7 м/с. В среду ночью будет прохладнее - минус 15 - минус 20, а днём минус 7 - минус 12 градусов. И местами пройдёт небольшой снег и во вторник, и в среду. Но и солнышко будет", - сказала Макарова.