Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

Поводом для проверки стала пневмония у нескольких постояльцев

Фото: Анна Майорова/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нахождение в частном пансионате "Дом Пенино" в Новой Москве признано недопустимым после случаев пневмонии у постояльцев, проживающие госпитализированы в инфекционные больницы; изъято из оборота почти 600 кг потенциально опасной еды, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Территориальное управление ведомства по Москве в ТиНАО 8 февраля начало санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщения о пяти заболевших пневмонией постояльцев пансионата "Дом Пенино" в деревне Пенино Троицкого района. Расследование выявило в заведении грубые нарушения санитарного законодательства.

В частности, пищевая продукция поступает без товарно-сопроводительной документации. "Изъято из оборота 582,4 кг обезличенной пищевой продукции, представляющей опасность для населения", - уточнили в ведомстве.

В пансионате нет санитарно-эпидемиологического заключения о возможности использования скважины в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, у персонала нет медицинских книжек, а также набор и объемно-планировочные решения помещений пищеблока не обеспечивают последовательность технологических процессов, что создает риск и угрозу для дальнейшего распространения кишечной инфекции.

"В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы воздуха, смывы с объектов внешней среды и биологический материал от контактного персонала и постояльцев. Лица с положительными результатами лабораторных исследований госпитализированы в инфекционные больницы", - сообщили в ведомстве.

По инициативе Роспотребнадзора создан оперативный штаб для временного размещения 16 постояльцев, так как их дальнейшее нахождение в пансионате признано недопустимым.

По данным ведомства, частный пансионат для пожилых людей работал в жилом доме, не уведомив власти о начале предпринимательской деятельности, в связи с чем на надзоре в управлении не находился. Лицензия на медицинскую деятельность у пансионата отсутствует.

На открывшего пансионат индивидуального предпринимателя составили протокол по статье 6.3 ч.2 КоАП (о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), дело передано в Троицкий районный суд.

8 февраля управление сообщило, что 12 постояльцев пансионата в Пенине были госпитализированы.