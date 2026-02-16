В Подмосковье продают ресторан, где снимали фильм "Чародеи"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Территориальное управление Росимущества в Московской области объявило торги по продаже бывшего ресторана "Дубрава" в поселке Селятино, сообщается на сайте torgi.gov.ru.

На аукцион одним лотом выставлено само бывшее здание ресторана площадью 1 тысяча кв. м, три нежилых здания площадью от 48 до 69 кв. м и право аренды земельного участка.

Начальная стоимость лота составляет 185,2 млн рублей, шаг аукциона - 20 тысяч рублей. Заявки принимаются до 16 марта, проведение торгов запланировано на 18 марта.

Эта недвижимость раньше была арестована и выставлена на торги в рамках исполнительного производства в отношении Виктории Лазич - директора НП "Президентский клуб "Доверия"".

Домом приемов этого клуба был ресторан "Дубрава". Как сказано на сайте клуба, ресторан с титановой крышей был построен в 1970-х годах по решению советских властей, неподалеку от аэропорта "Внуково", куда прилетали зарубежные лидеры. В разные годы в ресторане бывали были Маргарет Тэтчер, Фидель Кастро, Эдвард Кеннеди, Янош Кадар, Джимми Картер. Также ресторан активно посещали Леонид Брежнев, известные космонавты, партийные руководители, популярные отечественные и зарубежные актеры, кроме того в нем проводились правительственные приемы и снимались фильмы "Чародеи", и "Ландыш серебристый".