Первая с начала года оттепель наступила в Москве

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве впервые с начала календарного года наступила оттепельная погода, она сохранится и в субботу, температура днем может подняться до плюс 4 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Москва находится в тёплом секторе циклона, наступила первая оттепель за этот календарный год. До этого мы долгий период были с отрицательными температурами. В пятницу температура днем будет повышаться до плюс 1 - плюс 3 градусов. Ветер южный, он несёт нам тёплые воздушные массы", - сказала Макарова.

В течение дня в Москве ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, прогнозируется гололедица.

Теплая погода, благодаря влиянию циклона, сохранится и в субботу. Будет облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура будет плюс 1 - плюс 3, по области от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем воздух в Москве может прогреться до плюс 2 - плюс 4, по области от минус 1 до плюс 4. Такая температура будет близка к рекордным значениям. Днем в Подмосковье возможно образование тумана.