Поиск

Первая с начала года оттепель наступила в Москве

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве впервые с начала календарного года наступила оттепельная погода, она сохранится и в субботу, температура днем может подняться до плюс 4 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Москва находится в тёплом секторе циклона, наступила первая оттепель за этот календарный год. До этого мы долгий период были с отрицательными температурами. В пятницу температура днем будет повышаться до плюс 1 - плюс 3 градусов. Ветер южный, он несёт нам тёплые воздушные массы", - сказала Макарова.

В течение дня в Москве ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, прогнозируется гололедица.

Теплая погода, благодаря влиянию циклона, сохранится и в субботу. Будет облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура будет плюс 1 - плюс 3, по области от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем воздух в Москве может прогреться до плюс 2 - плюс 4, по области от минус 1 до плюс 4. Такая температура будет близка к рекордным значениям. Днем в Подмосковье возможно образование тумана.

Москва Подмосковье Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первая с начала года оттепель наступила в Москве

Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

 Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

Росавиация не исключила отмены рейсов в Москве из-за снегопада

В Москве открылся визовый центр Японии

 В Москве открылся визовый центр Японии

Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

 Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

 В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

"Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

 "Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

Вторая полоса в "Домодедово" проложена с нарушениями, вероятна ее реконструкция

В Москве в пятницу возможен дождь

 В Москве в пятницу возможен дождь

Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });