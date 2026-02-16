Поиск

Строительство станции "Луганская" Бирюлевской линии метро началось в Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве приступили к строительству еще одной станции Бирюлевской линии метро "Луганская"; она разгрузит действующие "Кантемировскую" и "Царицыно" Замоскворецкой линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приступили к строительству ещё одной станции - "Луганская". Здесь возводят ограждающие конструкции будущего котлована длиной 552 метра", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, продолжается активное строительство Бирюлевской линии метро - в настоящее время работы развёрнуты сразу на нескольких участках. На станциях "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" идёт разработка грунта и вынос инженерных сетей, начались монолитные работы.

Станция "Луганская" расположится на участке "Курьяново" - "Бирюлёво", который планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. На время работ изменят схему движения транспорта по Кавказскому бульвару - при её разработке учтут особенности территории и трафика.

Новая станция разгрузит действующие "Кантемировскую" и "Царицыно" Замоскворецкой линии, сделает поездки комфортнее для примерно 45 тыс. жителей и 14 тыс. работающих в районе, отметил мэр.

Бирюлевская линия длиной более 22 км будет включать 10 станций. Она пройдёт от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлёво. Её запуск улучшит транспортную доступность семи районов столицы. Путь до центра города для местных жителей сократится на 30 минут, сообщил Собянин.

