В Москве пробки достигли семи баллов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве из-за метели затруднено движение на дорогах, сообщил городской Департамент транспорта. По данным Центра организации дорожного движения, пробки составляют семь баллов, средняя скорость потока - 27 километров в час.

Дептранс советует ездить по городу на метро, а автомобилистов - не выезжать до 20:30.

Затруднено движение на Третьем транспортном кольце у Сущевского Вала в обоих направлениях, на Ярославском шоссе по направлению в центр; на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов.