"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок снежного циклона над Москвой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские метеоспутники передали на Землю космические снимки прохождения балканского циклона, принесшего снегопад в Москву, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришёл балканский. Он сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова", - говорится в комментарии госкорпорации к опубликованным снимкам.

По данным "Роскосмоса", спутниковые снимки переданы на Землю гидрометеорологическими аппаратами "Арктика-М" и "Электро-Л".

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре, в Москве, особенно в юго-восточных районах, в понедельник в течение всего дня ожидается снегопад с метелью. За сутки выпадет около 10 мм осадков, прирост снежного покрова составит до 14 см. Также прогнозируется ветер 6 -11 м/с с порывами до 17 м/с, на дорогах - гололедица и снежные заносы.