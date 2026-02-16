Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает об интенсивном движении в Москве в понедельник вечером из-за снегопада.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 17:00, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов.

"Средняя скорость движения в городе составляет 26 км/ч. Чтобы быть сегодня вечером вовремя, лучше воспользоваться метро, а поездки на авто планировать после 20:30", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Так, интенсивное движение в настоящий момент зафиксировано на внутренней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе, на внешней стороне ТТК в районе Автозаводского моста, на Садовом кольце в районе улицы Садовая-Спасская в оба направления.

Дептранс просит водителей проявить понимание к работе коммунальных служб: не мешать их проезду и не оставлять машины вдоль дорог. "Так городские службы быстрее расчистят улицы от снега и проведут противогололедную обработку", - пояснили в департаменте.