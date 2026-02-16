Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о пониженной скорости транспортного потока в городе из-за снегопада, посоветовал москвичам пользоваться метро. По данным сервиса "Яндекс Карты", на момент 18:40 пробки на дорогах Москвы оцениваются в 9 баллов.

"Сильный снегопад - движение в городе интенсивное. Настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от авто в пользу метро. Или перенести поездку на более позднее время - после 20:30. (...) Средняя скорость движения - 21 км/ч", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Движение затруднено из-за буксующих фур на внутренней стороне МКАД, в районе съезда на шоссе Энтузиастов по направлению в область; на внутренней стороне МКАД, 29 км; на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Сабуровского моста в сторону улицы Кантемировская; на МСД в районе улицы Лосиноостровская в сторону Щелковского шоссе.

Кроме того, движение затруднено на внешней стороне МКАД, 19 км и 60 км; на внутренней стороне МКАД, 53 км.

Дептранс советует водителям грузовиков планировать маршрут с учетом погоды и с большим запасом времени, не перегружать автомобиль.