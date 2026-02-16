Поиск

Пробки в Москве достигли 10 баллов к вечеру из-за снегопада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил о пониженной скорости транспортного потока в городе из-за снегопада и посоветовал москвичам пользоваться метро.

"Сильный снегопад - движение в городе интенсивное. Настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от авто в пользу метро. Или перенести поездку на более позднее время - после 20:30. (...) Средняя скорость движения - 21 км/ч", - сообщается в понедельник в телеграм-канале департамента.

Движение затруднено из-за буксующих фур на внутренней стороне МКАД, в районе съезда на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на внутренней стороне МКАД, 29 км, на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Сабуровского моста в сторону улицы Кантемировская, на МСД в районе улицы Лосиноостровская в сторону Щелковского шоссе. Кроме того, движение затруднено на внешней стороне МКАД, 19 км и 60 км, на внутренней стороне МКАД, 53 км.

Дептранс советует водителям грузовиков планировать маршрут с учетом погоды и с большим запасом времени, не перегружать автомобиль.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 19:00, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 10 баллов.

