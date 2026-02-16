Поиск

Женщина и ее неродившийся ребенок погибли из-за осложнений во время родов в ГКБ им. Юдина

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент здравоохранения сообщил о гибели в Городской клинической больнице (ГКБ) им. Юдина пациентки и ее неродившегося ребенка в результате осложнений во время родов, причиной стали неверная оценка тяжести состояния женщины и, как следствие, нарушение протоколов оказания помощи.

"В ГКБ им. Юдина в результате осложнений во время родов погибла пациентка и ее неродившийся ребенок. Департамент здравоохранения города Москвы провел внутреннюю проверку по факту произошедшей трагедии", - сообщается в понедельник на сайте департамента.

Ведомственный контроль установил, что причиной случившегося стали неверная оценка тяжести состояния пациентки и, как следствие, нарушение протоколов оказания помощи.

"Приняты оперативные меры в отношении должностных лиц больницы: главному врачу объявлен выговор, зам по акушерству временно отстранена до выяснения всех обстоятельств, врач и акушерка, оказывавшие медицинскую помощь, уволены", - сообщили в депздраве.

Материалы служебного расследования передаются в правоохранительные органы для всесторонней правовой оценки действий медицинского персонала и определения степени ответственности каждого виновного в этой трагедии. "Подобные ситуации абсолютно неприемлемы. Департамент приносит глубокие соболезнования семье и близким погибшей", - говорится в сообщении.

