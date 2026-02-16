Гигафабрики по производству аккумуляторов строятся в Новой Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Два крупных завода по производству аккумуляторных батарей строятся на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Краснопахорском районе Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

"Здесь, в (Красной) Пахре, строим две гигафабрики. Это огромнейшее производство аккумуляторов, которые должны покрыть порядка двух третей потребностей российского рынка, от самых маленьких аккумуляторов до крупных тяговых аккумуляторов для машин, автобусов, электросудов", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В понедельник Собянин, глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв осмотрели ход строительства предприятий.

Как следует из материалов мэрии, после выхода на проектную мощность два завода в Красной Пахре смогут выпускать до 33 млн аккумуляторных ячеек в год. Там на площади свыше 34 га формируется крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии, который к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.

Как отметил Собянин, всё производство организовано в основном на оборудовании российских производителей, и в процесс будут включены десятки предприятий по всей стране. "Выполняем поручение президента РФ Владимира Путина о технологическом суверенитете нашей страны", - заявил мэр.

Он обратил внимание на то, что производство экологически чистое, почти безотходное и на 95% автоматизированное. В комплексе планируется организовать около 2 тыс. рабочих мест.

"Хотел бы поблагодарить коллег, которые участвуют в этих проектах. "Росатом", который строит рядом крупное производство, и Александра Вячеславовича (Куренкова), который принял непосредственное участие в технических условиях. Потому что заводов таких в России не было, требований пожарной безопасности не было, все это приходится разрабатывать с нуля. Завод построить иногда легче, чем разработать технические условия. Но с помощью Александра Вячеславовича, непосредственно в таком ручном режиме, эти задачи, надеюсь, тоже будут решены", - добавил он.

Лихачев, в свою очередь, отметил, что "Росатом" вкладывает в подобные производства свои лучшие подходы и технологии. "Это производство замкнутого цикла: от добычи лития и литиевой руды до утилизации накопителей. Мы рассматриваем всю производственную цепочку", - сказал он, выразив готовность масштабировать подобные производства.

15 декабря 2025 года "Росатом" запустил в Неманском районе Калининградской области первую в России гигафабрику накопителей энергии. Калининградская фабрика должна выйти на проектную мощность в первой половине 2026 года. Гигафабрику в Москве предполагается ввести к осени 2026 года.

Гигафабрики в Калининградской области и в Москве будут иметь мощность 4 ГВт.ч в год каждая (эквивалентно производству примерно 1,5 млн зарядных модулей или 50 тыс. тяговых батарей для электромобилей).