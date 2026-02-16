Поиск

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Городские службы столицы в круглосуточном режиме проводят работы по ликвидации последствий сильного снегопада, говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что проводится механизированное подметание и противогололедная обработка дорог и улиц. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

Особый контроль обращен на пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК и социальным объектам.

Москва снегопад последствия ликвидация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пробки в Москве достигли 10 баллов к вечеру из-за снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

 Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

 В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

Снежный покров в Москве может вырасти на 14 см за понедельник

 Снежный покров в Москве может вырасти на 14 см за понедельник

На севере Москвы из горящего здания спасли 16 человек

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

С начала дня уничтожены восемнадцать дронов, летевших на Москву

На подлете к Москве ликвидирован пятый беспилотник

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник

 Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });