Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Городские службы столицы в круглосуточном режиме проводят работы по ликвидации последствий сильного снегопада, говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что проводится механизированное подметание и противогололедная обработка дорог и улиц. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

Особый контроль обращен на пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК и социальным объектам.