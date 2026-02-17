Поиск

Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

В среду температура в Москве будет на 9 градусов ниже нормы

Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чередование антициклонов и циклонов будет способствовать резкой смене погоды в Московском регионе в ближайшие дни, в среду антициклон приведет к усилению морозов ночью с понижением температуры в отдельных районах до минус 26, а циклон в четверг - к сильному снегопаду, метели и повышению температуры, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В среду на смену циклону к нам с северо-запада опускается антициклон, и мы готовимся к усилению морозов, преимущественно в ночное время, потому что при антициклоне появятся прояснения, придет более сухой воздух, и он будет выхолаживаться ночью. В Москве ожидается понижение температуры до минус 18 - 20 градусов, местами до минус 23. И по области минус 18 - 23, местами до минус 26", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в среду ночью будет преимущественно без осадков, местами прогнозируется туман и изморозь. Днем в отдельных районах Подмосковья не исключен небольшой снег, а температура будет в Москве минус 8 - 10, по области от минус 7 до минус 12 градусов. Днем также усилится ветер, он будет восточным с порывами до 5-10 м/с.

"В четверг с юго-запада к нам приближается циклон южного происхождения, он идет с большим количеством осадков. Циклон этот образуется над севером Адриатического моря и пройдет по Балканскому полуострову, затем по Черному морю, где наберет еще немного дополнительной влаги. И нас ждет снег, местами сильный, местами метель. И ветер восточный - юго-восточный 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Снег будет сильным, и он будет идти в течение суток: и ночью, и днем в четверг", - сказала метеоролог.

Она уточнила, что, по предварительным оценкам, в четверг в Москве и Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Также в четверг прогнозируются снежные заносы.

Температура ночью в четверг в Москве будет минус 12 - 14, по области от минус 11 до минус 16. Днем под влиянием циклона, в теплом секторе которого будет Московский регион, температура будет повышаться - в Москве будет минус 3 - 5, по области от минус 2 до 7.

"В пятницу и в субботу в Москве небольшой снег. Погода потихонечку будет успокаиваться. Температура ночью 20 февраля - минус 7 - 12, днём минус 3 - 8. Ночь на субботу будет чуть холоднее - минус 10 - 15, а днем также минус 3 - 8", - сказала Макарова.

Говоря об отклонении температуры от нормы, она уточнила, что в среду температура будет на 9 градусов ниже нормы, а в четверг уже приблизится к норме и будет на 2 - 2,5 градуса ниже нормы, в пятницу и субботу - на 4 градуса ниже нормы.

Гидрометцентр Москва погода прогноз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

 Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

Пробки в Москве достигли 10 баллов к вечеру из-за снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

 Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

 В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

Снежный покров в Москве может вырасти на 14 см за понедельник

 Снежный покров в Москве может вырасти на 14 см за понедельник

На севере Москвы из горящего здания спасли 16 человек

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

С начала дня уничтожены восемнадцать дронов, летевших на Москву

На подлете к Москве ликвидирован пятый беспилотник
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });