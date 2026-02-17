Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

В среду температура в Москве будет на 9 градусов ниже нормы

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чередование антициклонов и циклонов будет способствовать резкой смене погоды в Московском регионе в ближайшие дни, в среду антициклон приведет к усилению морозов ночью с понижением температуры в отдельных районах до минус 26, а циклон в четверг - к сильному снегопаду, метели и повышению температуры, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В среду на смену циклону к нам с северо-запада опускается антициклон, и мы готовимся к усилению морозов, преимущественно в ночное время, потому что при антициклоне появятся прояснения, придет более сухой воздух, и он будет выхолаживаться ночью. В Москве ожидается понижение температуры до минус 18 - 20 градусов, местами до минус 23. И по области минус 18 - 23, местами до минус 26", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в среду ночью будет преимущественно без осадков, местами прогнозируется туман и изморозь. Днем в отдельных районах Подмосковья не исключен небольшой снег, а температура будет в Москве минус 8 - 10, по области от минус 7 до минус 12 градусов. Днем также усилится ветер, он будет восточным с порывами до 5-10 м/с.

"В четверг с юго-запада к нам приближается циклон южного происхождения, он идет с большим количеством осадков. Циклон этот образуется над севером Адриатического моря и пройдет по Балканскому полуострову, затем по Черному морю, где наберет еще немного дополнительной влаги. И нас ждет снег, местами сильный, местами метель. И ветер восточный - юго-восточный 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Снег будет сильным, и он будет идти в течение суток: и ночью, и днем в четверг", - сказала метеоролог.

Она уточнила, что, по предварительным оценкам, в четверг в Москве и Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Также в четверг прогнозируются снежные заносы.

Температура ночью в четверг в Москве будет минус 12 - 14, по области от минус 11 до минус 16. Днем под влиянием циклона, в теплом секторе которого будет Московский регион, температура будет повышаться - в Москве будет минус 3 - 5, по области от минус 2 до 7.

"В пятницу и в субботу в Москве небольшой снег. Погода потихонечку будет успокаиваться. Температура ночью 20 февраля - минус 7 - 12, днём минус 3 - 8. Ночь на субботу будет чуть холоднее - минус 10 - 15, а днем также минус 3 - 8", - сказала Макарова.

Говоря об отклонении температуры от нормы, она уточнила, что в среду температура будет на 9 градусов ниже нормы, а в четверг уже приблизится к норме и будет на 2 - 2,5 градуса ниже нормы, в пятницу и субботу - на 4 градуса ниже нормы.