В Москве в четверг может выпасть более 70% месячной нормы осадков

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве 19 февраля может выпасть более 70% месячной нормы осадков, предупредил комплекс городского хозяйства.

По прогнозу синоптиков, снегопад начнется в ночь на четверг, а наиболее сильным он будет днем.

"Кроме того, снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах. При этом сохраняются довольно низкие температуры", - заявил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Дорожные службы осуществляют постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Гидрометцентр России ранее ввел в Москве и Подмосковье 19 февраля "оранжевый уровень" погодной опасности из-за снежной бури. Дептранс столицы предупредил, что из-за снега и локальных перекрытий улиц в четверг ожидаются пробки.

