Оттепель прогнозируется в Москве с понедельника

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Температура в Москве в понедельник повысится до оттепельных значений под влиянием переноса теплых воздушных масс с запада и нового циклона, однако активного таяния снега не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Циклон (который принес в Москву снегопад) уходит, он смещается достаточно быстро, и уже послезавтра его нет на (прогностической) карте, (...) а у нас восстановится западно-восточный перенос (воздушных масс). (...) Мы ждём повышения температуры. Затем подойдёт другой циклон - западный, мы попадем в его тёплую часть, поэтому температура будет повышаться", - сказала Макарова.

Согласно прогнозу, в субботу ночью ожидается минус 10 - минус 12, днем - минус 3 - минус 5 градусов, в воскресенье ночью минус 7 - минус 9, днем - минус 2 - минус 4. С понедельника по среду прогнозируется однородный режим погоды - температура в Московском регионе ночью будет минус 2 - минус 7, а днем в прогнозе появляются оттепельные значения - от минус 4 до плюс 1 градуса.

При этом, Макарова отметила, что "прогноз будет уточняться". "Может быть, чуть выше будет температура. Может быть, у ноля температуры останутся", - добавила метеоролог.

Повышение температуры приведет к тому, что ранее выпавший снег начнет оседать, а днем - немного подтаивать. Но интенсивного таяния снега не ожидается, так как ночные температуры будут отрицательными.