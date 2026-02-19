Поиск

"Аэрофлот" на фоне снегопада отменил в четверг 66 рейсов в/из Москвы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 рейсов "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" из Москвы и в направлении столицы отменены в четверг, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота".

В статусе отмененных числятся 35 рейсов из Москвы (11 из них - в Санкт-Петербург), 31 - в ее направлении (десять - из Петербурга). В статусе задержанных - 23 и 33 рейса соответственно. Всего, судя по онлайн-табло, "Аэрофлот" и "Россия" планируют выполнить в четверг более 220 рейсов из Москвы и более 210 - в столицу.

Базовый аэропорт группы "Аэрофлот" в Москве - Шереметьево, "Россия" часть рейсов выполняет из Внуково.

О корректировке расписания в четверг на фоне аномального снегопада в Москве "Аэрофлот" предупредил накануне. Пассажирам отмененных вылетов предложен вынужденный возврат денег за билеты или переоформление на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие десять дней.

По данным Росавиации, с начала суток на 10:00 аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, несмотря на сложные метеоусловия, обслужили 320 рейсов: 160 - на вылет, столько же - на прилет. На запасные аэродромы ушли шесть рейсов, отменено на прилет и вылет 19 (в том числе шесть - иностранных авиакомпаний), задержаны на более двух часов - 14 рейсов.

Аэрофлот Москва Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" на фоне снегопада отменил в четверг 66 рейсов в/из Москвы

На Москву обрушился сильный снегопад

 На Москву обрушился сильный снегопад

На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

 На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

Корректировки в работе аэропортов Москвы ожидаются в четверг из-за снегопада

В Москве в четверг может выпасть более 70% месячной нормы осадков

В Москве из-за снегопада в четверг объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

 В Москве из-за снегопада в четверг объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

 Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

Пробки в Москве достигли 10 баллов к вечеру из-за снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });