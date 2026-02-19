"Аэрофлот" на фоне снегопада отменил в четверг 66 рейсов в/из Москвы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 рейсов "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" из Москвы и в направлении столицы отменены в четверг, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота".

В статусе отмененных числятся 35 рейсов из Москвы (11 из них - в Санкт-Петербург), 31 - в ее направлении (десять - из Петербурга). В статусе задержанных - 23 и 33 рейса соответственно. Всего, судя по онлайн-табло, "Аэрофлот" и "Россия" планируют выполнить в четверг более 220 рейсов из Москвы и более 210 - в столицу.

Базовый аэропорт группы "Аэрофлот" в Москве - Шереметьево, "Россия" часть рейсов выполняет из Внуково.

О корректировке расписания в четверг на фоне аномального снегопада в Москве "Аэрофлот" предупредил накануне. Пассажирам отмененных вылетов предложен вынужденный возврат денег за билеты или переоформление на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие десять дней.

По данным Росавиации, с начала суток на 10:00 аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, несмотря на сложные метеоусловия, обслужили 320 рейсов: 160 - на вылет, столько же - на прилет. На запасные аэродромы ушли шесть рейсов, отменено на прилет и вылет 19 (в том числе шесть - иностранных авиакомпаний), задержаны на более двух часов - 14 рейсов.