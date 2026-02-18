Корректировки в работе аэропортов Москвы ожидаются в четверг из-за снегопада

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Аномальный снегопад в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов в четверг, предупредили в Минтрансе.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 19 февраля в Московском регионе начнется снегопад, наиболее интенсивные осадки ожидаются завтра днем. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. Непогода может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

"Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. С учетом опыта работы в январе, приняты решения об ограничении взлетно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево" - это скажется на расписании базовой авиакомпании "Аэрофлот", - отметили в Минтрансе.

Это связано с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, противообледенительной обработкой самолетов, ритмичной доставкой багажа от воздушных судов в терминалы, пояснили в ведомстве.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло и в чат-ботах аэропортов и перевозчиков, по возможности рассмотреть альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения, оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж.

Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, заверили в Минтрансе.