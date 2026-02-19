Пробки в Москве достигли девяти баллов

Поскольку снег будет продолжаться до 9 утра пятницы, автомобилистам посоветовали выезжать из дома до 7 утра

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - К вечернему часу пик в Москве пробки достигли девяти баллов, по оценке "Яндекс Карт" на 17:55 и 18:12. ЦОДД за полчаса до этого оценивал пробки в 8 баллов.

Движение затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД, в том числе на внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста; внутренней стороне ТТК в районе улицы Нижняя Масловка; внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта, сообщил Дептранс. Средняя скорость движения - 24 км/ч.

Дептранс напомнил, что в этой ситуации надежнее и быстрее ехать на метро, а автомобилистам рекомендовал выезжать после 20:30.

Интенсивность движения в городе в четверг определяли локальные перекрытия, а также продолжающийся с ночи снегопад.

Ссылаясь на синоптиков, Дептранс предупредил, что снег будет идти до 9 утра пятницы, и посоветовал выезжать на машине до 7:00 утра, чтобы не попасть в заторы.