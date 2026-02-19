На Москву обрушился сильный снегопад

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад обрушился на Москву в четверг, согласно прогнозам, за сутки в столичном регионе может выпасть до 70% от месячной нормы осадков; снегопад привел к затруднениям на дорогах, задержкам и корректировкам в движении общественного транспорта и отправлении авиарейсов в столичных аэропортах.

С самого утра в Москве сохраняется интенсивное движение, пробки к 10:00 достигли 8 баллов; на 12:00 дорожная ситуация, согласно сервису "Яндекс.Карты", оценивается в 9 баллов. По данным дептранса, средняя скорость движения - 26 км/ч. В настоящее время сложное движение складывается на МКАД, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и в центральной части города.

Затруднения движения из-за буксующих фур отмечаются на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе и на внутренней стороне МКАД в районе улицы Капотня. Для передвижения по городу столичный департамент транспорта рекомендует пользоваться общественным транспортом. В департаменте предупредили, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

О возможных корректировках в движении поездов из-за снегопада в течение дня предупредила и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). В Московской железной дороге (МЖД) сообщили о стабильном движении железнодорожного транспорта в Московском узле в утренний час пик. Всего в уборке пассажирской и путевой инфраструктуры задействованы более 5 тыс. человек. Работа проводится круглосуточно. Задержки в движении в течение дня могут наблюдаться и в движении трамваев из-за регулярной расчистки снега.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, несмотря на продолжающийся в регионе аномальный снегопад с порывами ветра, с начала суток, 19 февраля, обслужили 320 рейсов: 160 - на вылет, 160 - на прилет. На запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе шесть рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 10:00, 14 рейсов задержаны на более чем два часа. В том числе есть корректировки расписания на вылет из-за ограничений по ветровой составляющей.

Виновником сильного снега и метели, как сообщили в Гидрометцентре России, стал южный циклон. Наиболее интенсивное выпадение осадков ожидается до 21:00. Всего за сутки выпадет 20-25 мм осадков, а прирост снега, как ожидается, составит 25-31 см.

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, "сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много". Для устранения последствий непогоды задействованы все городские службы, включая коммунальные и инженерные службы. "Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", - отметил мэр. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, для устранения последствий снегопада специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, проводят сплошное механизированное прометание проезжей части улиц, ключевых магистралей и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.

Как сообщил заммэра по вопросом транспорта Максим Ликсутов, в круглосуточном режиме проводится очистка пути депо Московского метрополитена, постоянно очищается трамвайная инфраструктура (пути, стрелочные переводы и остановки). Кроме того, специалисты транспортного комплекса следят за дорожной обстановкой и состоянием инфраструктуры наземного транспорта. Вместе с РЖД на станциях МЦД ведется уборка снега и наледи.