Поиск

На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о возможных локальных задержках и изменениях некоторых маршрутов наземного транспорта в Москве из-за погодных условий.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, из-за снегопада в городе сложное, интенсивное движение, средняя скорость движения - 23 км/ч.

В частности, интенсивное движение в настоящий момент на МКАД в районе Волоколамского шоссе; на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская; на Ленинградском проспекте по направлению в центр.

Позже в дептрансе сообщили, что движение на проспекте Андропова в районе станции метро "Технопарк" по направлению в область временно затруднено. Объезд возможен через Третье транспортное кольцо и Варшавское шоссе.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 10:10 мск, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов.

МКАД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

 На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

Корректировки в работе аэропортов Москвы ожидаются в четверг из-за снегопада

В Москве в четверг может выпасть более 70% месячной нормы осадков

В Москве из-за снегопада в четверг объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

 В Москве из-за снегопада в четверг объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

 Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, выпадет до трети месячной нормы осадков

Пробки в Москве достигли 10 баллов к вечеру из-за снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

 Роспотребнадзор запретил работу частного пансионата в Новой Москве

В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада

 В аэропортах Москвы задержали пять рейсов из-за снегопада
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 277 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8457 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });