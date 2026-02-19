На фоне 8-балльных пробок и снега в Москве возможны задержки наземного транспорта

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о возможных локальных задержках и изменениях некоторых маршрутов наземного транспорта в Москве из-за погодных условий.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, из-за снегопада в городе сложное, интенсивное движение, средняя скорость движения - 23 км/ч.

В частности, интенсивное движение в настоящий момент на МКАД в районе Волоколамского шоссе; на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская; на Ленинградском проспекте по направлению в центр.

Позже в дептрансе сообщили, что движение на проспекте Андропова в районе станции метро "Технопарк" по направлению в область временно затруднено. Объезд возможен через Третье транспортное кольцо и Варшавское шоссе.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 10:10 мск, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов.