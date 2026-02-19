В Москве за 70 лет метеонаблюдений было только четыре мощных снегопада

Снегопад 19 февраля в их число не входит

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сильные снегопады, когда за сутки выпадает 20 мм осадков и более, отмечаются в Москве достаточно редко, за 70 лет метеонаблюдений их зафиксировано четыре, 19 февраля выпадения такого количества осадков не ожидается, однако, подобные снегопады тоже бывают нечасто, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

"Сегодня у нас выпало 8 мм осадков - это сильный снег. Днем более интенсивные осадки. Надо сказать, это очень редкое явление. (...) Для зимы, если взять метеостанцию ВДНХ, количество осадков более 20 мм выпадало всего пять раз - за 70 лет метеонаблюдений таких снегопадов было всего четыре. Последний такой снегопад был в 2018 году. Но сейчас такого количества осадков мы все же не ждем", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в 1966 году на станции ВДНХ выпало 35,5 мм осадков, однако, точно сказать, были они в виде дождя или снега - трудно. Такое большое количество выпавших осадков больше характерно для дождя.

Синоптики ожидают, что 19 февраля в московском регионе выпадет 10-14 мм осадков, местами до 17 мм. Макарова напомнила, что для Московской области критерий очень сильного снегопада - когда за 12 часов выпадает 20 мм и более осадков, а для Москвы - 15 мм и более.

Говоря о высоте снежного покрова, она уточнила, что по данным на утро 19 февраля, она на станции ВДНХ достигла 49 см. В течение дня высота снега может увеличиться еще на 20 см и приблизиться к рекордному значению, зарегистрированному в 2024 году, когда 19 февраля она была 66 см, а 20 февраля - 64 см. Но существует вероятность, что рекорд устоит.

"Особенности этой зимы в том, что шло активное снегонакопление. Температура держалась преимущественно отрицательной, в период с 27 декабря не было оттепелей до прошлой недели. И поэтому этот снег никуда не девался, не таял, дождь его не смывал, и он так накапливался", - отметила Макарова.

По климату в Москве снегонакопление продолжается обычно до марта. Именно в марте отмечалась рекордная высота снега, она составила 77-78 см и была зарегистрирована в марте 2024 года. "Как будет в этом году - пока трудно сказать. У нас зима ещё продолжается, несмотря на предстоящую оттепель", - добавила Макарова.

Метеоролог также отметила, что зима 2024 года была "очень влажной", всего выпало 213 мм осадков (в период с декабря 2023 по февраль 2024 году), а за весь февраль выпало 67 мм осадков. В этом году с начала месяца выпало всего 34 мм осадков. "До конца февраля, конечно, ещё много времени, может быть, (по количеству осадков) он догонит (февраль 2024), но я думаю, что не сильно перегонит. А возможно, он и не будет самым "влажным" месяцем", - добавила Макарова