На станции "Домодедово" Павелецкого направления МЖД поезд травмировал человека

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На станции "Домодедово" Павелецкого направления МЖД поезд нанес травму человеку, произошел пережог контактного провода, в движении случился сбой, сообщили "Интерфаксу" в Московской железной дороге (МЖД).

"В настоящее время движение поездов на Павелецком направлении МЖД, нарушенное ранее из-за травмирования поездом на станции "Домодедово" человека, который, по предварительной информации, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, стабилизируется. В результате экстренной остановки состава произошел пережог контактного провода", - говорится в сообщении.

Пока с пострадавшим работали медики и затем шли восстановительные работы, поезда в сторону Москвы пустили по третьему пути. В 13:00 движение поездов восстановлено по всем путям. Принимаются меры для сокращения опоздания задержанных поездов.

