Регулярно проходящие диспансеризацию россияне получат право на налоговый вычет

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с движением "Народный фронт "За Россию" принять меры, направленные на предоставление регулярно проходящим диспансеризацию и сдающим нормативы ГТО право на ежегодный налоговый вычет по НДФЛ.

Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, прошедшего 14 апреля этого года, опубликован на сайте Кремля в субботу.

Кроме того, поручено "представить предложения о предоставлении налогоплательщику социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой им физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных его супруге (супругу), родителям".

Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.