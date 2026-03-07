Выход станции метро "Пражская" возобновил работу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Выход станции метро "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии, в который ранее врезался автомобиль, снова работает в штатном режиме, сообщает столичный департамент транспорта.

Восстановительные работы выполнены, говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале департамента.

Ранее сообщалось, что в двери выхода № 9 станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро врезался автомобиль дипломатического представительства одного из государств, метрополитен потребует возмещения ущерба с виновника ДТП. Пассажиров в момент инцидента у дверей не было. Станция "Пражская" работает штатно.