В Москве в 2025 году изъяли 3 тонны наркотических и психотропных веществ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Столичные полицейские изъяли более трех тонн запрещенных веществ в прошлом году. Об этом заявил заместитель начальника Управления по противодействию незаконному обороту наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Москве Виктор Татаринцев.

"Из незаконного оборота изъято 3,089 тонны наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ", - сказал Татаринцев в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, в общей сложности столичные полицейские выявили свыше 17 тыс. наркопреступлений, из которых 15,4 тыс. квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие.

Замначальника управления отметил, что в ушедшем году в Москве было пресечено свыше 400 оптовых каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 332 канала поставки синтетических наркотиков, 14 каналов поставки героина, 29 каналов поставки наркотиков каннабисной группы, 25 каналов поставки кокаина.

"В ходе работы в 2025 году пресечена деятельность 11 нарколабораторий по производству мефедрона, N-метилэфедрона и амфетамина, 17 – по выращиванию наркосодержащих растений, в том числе 2 – по культивированию грибов, содержащих наркотическое средство псилоцибин", - сказал представитель УНК.

Татаринцев подчеркнул высокий уровень результативности работы по ликвидации крупных наркопроизводств. "В 2025 году из нарколабораторий изъято в 11 раз больше наркотиков (с 49 кг до 528 кг)", - заявил он.

В рамках борьбы с контрабандой наркотиков совместно с подразделениями ФТС России в прошлом году было раскрыто порядка 20 преступлений и задержано восемь причастных к их совершению. "Из незаконного оборота изъято 100 кг сильнодействующих веществ, свыше 74 кг наркотиков, а также более 250 кг прекурсоров", - отметил замначальника управления.