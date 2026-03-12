На МЦД-3 перерывы между поездами на выходные 14-15 марта увеличатся до часа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) перерывы между поездами увеличатся из-за ремонта инфраструктуры, предупредил городской Департамент транспорта.

"14 и 15 марта интервалы движения на МЦД-3 будут увеличены до 1 часа, поезда проследуют по измененному расписанию. В период изменений (...) проведем работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры между станциями "Перово" и "Люберцы", - говорится в сообщении.

Так, на Казанском направлении на участке "Люберцы - Плющево" интервалы движения будут увеличены до одного часа, поезда в обе стороны проследуют по одному пути "на Ипподром/в область". На участках "Митьково - Плющево" и "Люберцы - Ипподром" интервалы будут увеличены до 40 минут.

Помимо этого, большая часть поездов со стороны "Ипподрома" проследует укороченными маршрутами до и от станций "Люберцы" и "Выхино"

В департаменте сообщили, что у некоторых поездов будут скорректированы время отправления и набор остановок - часть составов не остановится на станциях "Косино", "Плющево", "Ухтомская" и "Вешняки".

Часть поездов проследует по соседним путям по тарифу МЦД с остановками на станциях "Раменское", "Отдых", "Люберцы", "Выхино", "Перово", "Андроновка", "Авиамоторная" и "Казанский вокзал".

Кроме того, на Ленинградском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Часть диаметральных поездов со стороны "Зеленограда-Крюково" проследует до станций "Митьково" и "Плющево", все поезда от и до Ленинградского вокзала будут следовать в обычном режиме.

В Дептрансе рекомендуют строить маршруты с пересадкой на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, Казанском и Ленинградском вокзалах.

Работы продолжатся 21 и 22 марта.