Поиск

На МЦД-3 перерывы между поездами на выходные 14-15 марта увеличатся до часа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) перерывы между поездами увеличатся из-за ремонта инфраструктуры, предупредил городской Департамент транспорта.

"14 и 15 марта интервалы движения на МЦД-3 будут увеличены до 1 часа, поезда проследуют по измененному расписанию. В период изменений (...) проведем работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры между станциями "Перово" и "Люберцы", - говорится в сообщении.

Так, на Казанском направлении на участке "Люберцы - Плющево" интервалы движения будут увеличены до одного часа, поезда в обе стороны проследуют по одному пути "на Ипподром/в область". На участках "Митьково - Плющево" и "Люберцы - Ипподром" интервалы будут увеличены до 40 минут.

Помимо этого, большая часть поездов со стороны "Ипподрома" проследует укороченными маршрутами до и от станций "Люберцы" и "Выхино"

В департаменте сообщили, что у некоторых поездов будут скорректированы время отправления и набор остановок - часть составов не остановится на станциях "Косино", "Плющево", "Ухтомская" и "Вешняки".

Часть поездов проследует по соседним путям по тарифу МЦД с остановками на станциях "Раменское", "Отдых", "Люберцы", "Выхино", "Перово", "Андроновка", "Авиамоторная" и "Казанский вокзал".

Кроме того, на Ленинградском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Часть диаметральных поездов со стороны "Зеленограда-Крюково" проследует до станций "Митьково" и "Плющево", все поезда от и до Ленинградского вокзала будут следовать в обычном режиме.

В Дептрансе рекомендуют строить маршруты с пересадкой на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, Казанском и Ленинградском вокзалах.

Работы продолжатся 21 и 22 марта.

Казанский вокзал Ленинградский вокзал Дептранс МЦД-3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Водителей в Москве призвали не торопиться с заменой зимних шин на летние

Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

 Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

Уничтожено еще три БПЛА, летевших на столицу

На подлете к Москве сбиты два беспилотника

Автомобиль врезался в двери выхода станции "Пражская" московского метро

Уничтожен летевший на Москву беспилотник

Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта

 Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта

Подмосковье протестирует ГТО по управлению дронами

В Москве 8 марта немного похолодает
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 666 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8635 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });