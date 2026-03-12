Поиск

Два человека госпитализированы после пожара в гостинице на северо-востоке Москвы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при пожаре в гостинице "Восход" на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, они госпитализированы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"В гостинице "Восход" в номере на втором этаже вспыхнул пожар. На месте происшествия дежурили бригада Центра медицины катастроф и бригады скорой помощи. В результате пожара медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим", - говорится в сообщении, размещенном в официальном канале департамента в Max в четверг вечером.

Для дальнейшего лечения пострадавшие госпитализированы в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Городскую клиническую больницу им. Ф. И. Иноземцева.

