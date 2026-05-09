Путин заявил, что участники СВО противостоят агрессивной силе, вооружаемой блоком НАТО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Участники СВО идут вперед и противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО", - сказал он, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

"Несмотря на это наши герои идут вперед", - подчеркнул Путин.

Президент РФ заявил, что уверен в победе России в СВО.

"Залог успеха - наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность, способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель, каждый вносит личный вклад в победу - бьется и на поле боя, и в тылу", - сказал Путин.

"Твердо уверен: наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами", - заключил глава государства.