Парад Победы начался на Красной площади

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) во время парада
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 мск субботы на Красной площади в Москве.

В параде принимает участие пешая колонна. В связи с оперативной обстановкой механизированная колонна, суворовцы и нахимовцы в этом году в параде не участвуют, запланирована авиационная часть, сообщило ранее Минобороны России.

В составе пешей колонны в параде принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

По данным Минобороны, "в ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота".

"В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации", - сообщало ранее министерство обороны.

