Парад Победы завершился на Красной площади

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве.

Парад принимал министр обороны РФ Андрей Белоусов, командовал парадом главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев.

В параде приняла участие пешая колонна, в составе которой по брусчатке Красной площади прошли торжественным маршем военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ. В связи с оперативной обстановкой механизированная колонна, суворовцы и нахимовцы в этом году в параде не участвовали.

В параде также принял участие парадный расчет военнослужащих Корейской Народной Армии. Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении Курской области от вторгшихся в регион украинских вооруженных формирований.

В ходе трансляции парада была продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота.

В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасили небо Москвы в цвета флага РФ.

