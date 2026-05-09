Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь на парад в честь Дня Победы.

Прежде всего, Путин поприветствовал ветеранов, которые будут вместе с ним сидеть на центральной трибуне. Он кратко пообщался с каждым из них и пожал им руки.

Рядом с президентом на центральной трибуне на Красной площади - ветеран Великой Отечественной войны Свет Саввич Турунов, которому в сентябре исполнится 101 год, и участник СВО, Герой России полковник Леонид Рыжов - слушатель Военной академии Генштаба ВС РФ.

Среди гостей, находящихся на центральной трибуне мавзолея, еще пять ветеранов Великой Отечественной войны - Нина Михайловна Данилкович, Степан Гаврилович Едыкин, Семен Яковлевич Люлько, Константин Сергеевич Федотов и Кирилл Александрович Семенов. Практически все они, за исключением Нины Данилкович, родившейся в 1929 году, - ровесники века, а Кирилл Семенов в этом году отпразднует свое 103-летие. На сегодняшний день Кирилл Семенов один из последних воинов 62-й армии В. И. Чуйкова, отстоявшей Сталинград.

Парад Победы начался на Красной площади

Девять российских аэропортов возобновили работу

Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

