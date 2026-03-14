Аэропорт Домодедово возобновил работу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово снова принимает и выпускает рейсы.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Мах.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вторая за день приостановка работы аэропорта Домодедово продлилась с 17:52 до 18:07 мск.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве в субботу был сбит 31 беспилотник.