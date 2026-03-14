Аэропорт Саратова снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Саратова снова принимает и выпускает рейсы, сообщает в субботу Росавиация.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в ее сообщении в мессенджере Мах.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово возобновил работу.

В настоящее время ограничения действуют в аэропортах Иваново, Ярославля, Калуги, а также аэропорту Жуковский.