ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Московском регионе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Москве и Подмосковье, в том числе предотвращена закупка украинскими спецслужбами военных беспилотников на столичном предприятии, которые планировалось использовать для атак внутри региона.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока", - сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе заявили, что подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы.

"В результате проведенных мероприятий предотвращена серия резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, сорвана попытка украинских спецслужб приобрести у одного из столичных предприятий БПЛА, используемые ВС РФ, способные переносить груз массой до 20 кг.

В ЦОС сообщили, что их планировалось применить для атак по объектам в Москве.

Кроме того, добавили в ФСБ, в Москве задержан иностранец, который получил в столице посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом.

Взрывчатку планировалось под видом гумпомощи направить в зону СВО.

"По заключению специалистов-взрывотехников мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте", - отметили в спецслужбе.

В ЦОС заявили, что ведется розыск причастных к подготовке этих терактов.

ФСБ Подмосковье Москва Украина
