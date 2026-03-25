В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов заявил в Мосгордуме о 30-процентном некомплекте в рядах полицейских.

"Некомплект в рядах московской полиции составляет 30,1% от штатных должностей. Это средний уровень некомплекта", - сказал он и добавил, что в службах участковых уполномоченных, патрульно-постовой, уголовного розыска, дознания "некомплект гораздо выше".

"Самый высокий процент некомплекта в территориальных подразделениях на районном уровне, где по отдельным службам некомплект доходит до 50%", - заявил Баранов.

Он заверил, что несмотря на то, что "нагрузка на полицейских ежегодно растет в связи с растущим некомплектом", в столичной полиции "четко соблюдается трудовое законодательство".