В центре, на севере и северо-востоке Москвы ограничено движение транспорта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Центральном, Северном и Северо-Восточном административных округах Москвы местами временно перекрывают проезд, предупредил городской Департамент транспорта.

Так, в центре движение закрыто на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

Также ограничения введены на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара; на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади; на проспекте Мира в районе дома 127 по направлению в центр; на Дмитровском и Коровинском шоссе по направлению в центр в районе станции метро "Селигерская"; на съезде с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе.

По данным Центра организации дорожного движения, пробки в среднем составляют 5 баллов, средняя скорость движения - 31 км/ч. Дептранс советует ездить по городу на метро с учетом ограничений.